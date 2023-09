Marcel Keizer al na vijf teleurstellende wedstrijden op straat gezet in Saudi-Arabië

Marcel Keizer is na ruim een maand alweer op straat gezet in Saudi-Arabië. De Nederlander begon met Al-Shabab zeer teleurstellend aan het nieuwe seizoen en kan zodoende zijn koffers pakken. Uiteindelijk stond Keizer slechts vijf wedstrijden voor de groep bij Al-Shabab.

Op 27 juli van dit jaar werd wereldkundig gemaakt dat Keizer een eenjarig contract had getekend bij Al-Shabab. In de eerste vijf wedstrijden werden slechts twee punten gepakt en dus staat de club gedeeld op de laatste plaats. De ontmoetingen met Akhdoud (1-1), Wehda (1-3), Damak (1-1), Al-Nassr (0-4) en Khaleej (1-3) leverden geen overwinningen op. Dat was voor de clubleiding de druppel.

Keizer is al een tijdje verdwenen van de Nederlandse velden. Hij begon in 2018 bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna was hij kortstondig te vinden bij Sporting CP, waar hij al snel werd ontslagen. Keizer keerde terug naar Al-Jazira en werkte daar tussen 2019 en 2023. In Nederland was Keizer als hoofdtrainer werkzaam bij Telstar, FC Emmen, SC Cambuur, Jong Ajax en Ajax.