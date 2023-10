Marciano Vink genoemd voor functie bij Ajax: ‘Ik snap dat ze bij mij uitkomen’

Marciano Vink begrijpt dat zijn naam wordt genoemd voor een functie bij Ajax. De analist van ESPN werd deze week door Valentijn Driessen gelinkt aan een rol in de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse club.

Raad van Commissarissen van Ajax ging deze week op de schop. Zo besloot Piet Eringa terug te treden als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen, waarna Ajax bekendmaakte met Michael van Praag en Leo van Wijk in gesprek te zijn ‘over een mogelijke positie in de Raad van Commissarissen’.

In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf schoof Driessen vervolgens ook Vink naar voren voor een rol binnen de Raad van Commissarissen van Ajax. “Ik ben heel erg gecharmeerd van Marciano Vink”, zei de journalist. Vink wordt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN geconfronteerd met de suggestie van Driessen.

“Ik heb het wel vaker gehoord, ik hoorde het laatste ook al in een andere podcast”, reageert Vink. “Op het moment dat je een mening hebt en die mag verkondigen via ESPN, dan wordt je naam al gauw genoemd. Op de één of andere manier appreciëren mensen wat ik zeg of hoe ik naar het voetbal kijk. Van Basten wordt ook genoemd, die zit bij Ziggo Sport”, vervolgt de oud-voetballer van Ajax. “Ik snap dat ze bij mij uitkomen.”

Vink krijgt vervolgens de vraag gesteld of hij het een goed idee zou vinden als Ajax bij hem zou aankloppen voor een rol binnen de Raad van Commissarissen. “Of ik het een goed idee vind, weet ik niet”, antwoordt hij. “Het Ajax-DNA zit er bij mij sowieso wel in. Ik weet niet of ik ervoor opensta. De RvC heeft een controlerende rol, toch? Ik ben niet echt controlerend, ik ben meer uitvoerend.”