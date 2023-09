Mark Flekken windt er geen doekjes om als hem wordt gevraagd naar de positie onder de lat bij Oranje

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland voor het EK in Duitsland volgend jaar. Bondscoach Ronald Koeman moet door meerdere afwezigen flink puzzelen. Ook de positie onder de lat is nog een groot vraagteken. Mark Flekken hoopt dat hij eindelijk de kans krijgt. Als het aan de doelman zelf ligt, dan is hij in de komende twee duels de nummer één van Oranje.

Louis van Gaal zette zich twee jaar geleden neer als de ‘ontdekker’ van Flekken. De doelman was op dat moment al even actief in de Bundesliga, maar bleef in Nederland lange tijd onder de radar. Daar kwam in de aanloop naar het WK in Qatar verandering in. Van Gaal gaf ter voorbereiding op dat eindtoernooi verschillende keepers een kans onder de lat. Flekken was één van hen. De verwachting was dat de Limburger tot de WK-selectie zou behoren, maar tot verrassing van velen liet Van Gaal hem buiten de selectie.

Onder Ronald Koeman, die Van Gaal na het WK in Qatar verving, is Flekken een vaste klant in de Oranje-selectie. Zijn laatste speelminuten voor het Nederlands elftal dateren echter van 11 juni 2022. Onder Koeman kwam hij nog niet in actie. Als het aan Flekken zelf ligt, dan komt daar deze week verandering in. “Er is inderdaad een vacature, maar er is nog niks beloofd. Waarom ik mezelf zou opstellen? Omdat ik persoonlijk denk dat ik op dit moment de beste papieren heb”, vertelde Flekken dinsdag voor de camera van de NOS. “Ik speel tot nu toe alle wedstrijden, ik zit op een goed niveau, zit lekker in m’n vel en heb mijn vorm te pakken. Die hoop ik gewoon door te mogen dragen naar het Nederlands elftal toe.”

Het is echter geen uitgemaakte zaak dat Flekken donderdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland onder de lat staat bij Oranje. Met Bart Verbruggen heeft de Limburger een geduchte concurrent. Andries Noppert is eveneens van de partij. “Uiteindelijk draait het allemaal om één ding en dat is ons kwalificeren voor het eindtoernooi van volgend jaar. Natuurlijk kies je aan het einde van de dag altijd voor jezelf, maar er is toch één ding dat groter is dan jezelf en dat is het Nederlands elftal”, reageert Flekken op de vraag hoe de keepers onderling met elkaar omgaan. “Je probeert jezelf op de best mogelijke manier te presenteren aan de bondscoach en de keeperstrainer, zodat die keuze uiteindelijk op jou gaat vallen richting donderdag. Maar als dan het moment komt dat dat niet zo zou zijn, dan moet je je ego misschien een klein beetje aan de kant schuiven voor het team.”