Maurice Steijn baart opzien met vijf backs tegen Feyenoord: 'Gênante wissel'

Het wisselbeleid van Maurice Steijn in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord doet bij sommige supporters de wenkbrauwen fronsen. Over negentig minuten bezien heeft Steijn vijf (!) vleugelverdedigers laten spelen.

Ajax begon zondag met Borna Sosa op links en Anton Gaaei op rechts. Na 31 minuten werd Gaaei, die een negatieve hoofdrol speelde bij de 0-1 en de 0-2 van Feyenoord, afgelost door Devyne Rensch. Na de pauze verscheen Ajax met Anass Salah-Eddine op de plek van Sosa als linksback. De wedstrijd werd vervolgens gestaakt en woensdag hervat in de 55ste minuut. Opvallend genoeg werd Salah-Eddine direct gewisseld voor spits Chuba Akpom. Ajax wilde vol op de aanval spelen in de jacht op een comeback, maar kreeg al snel de 0-4 tegen. Negen minuten voor tijd maakte middenvelder Silvano Vos plaats voor Gaston Ávila en zo kwam het totale aantal backs met speelminuten op vijf.

“Ik weet niet of het een record is”, zegt Steijn zelf op de persconferentie over het grote aantal backs dat minuten maakte. “Toen het 0-4 stond hebben we wel geschakeld en vier man achterin gebracht. We hebben duidelijk gisteren met elkaar besproken dat we zouden proberen de wedstrijd te kantelen door soms een beetje va banque te spelen. Dat bleek niet te lukken. Sterker nog: het werd heel snel 0-4. We hebben daardoor een verdediger in het veld gebracht om in ieder geval de schade te beperken.”

Steijn krijgt de vraag of de puzzel op de flanken groter is geworden. “Nee. We gaan bijvoorbeeld voorbij aan het feit dat Rensch in de week van de wedstrijden tegen FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord niet okselfris was. Die kon ik in de eerste twee wedstrijden niet gebruiken, daarom kwam Gaaei erin. Gaaei heeft geen goede beurt gemaakt, dat hebben we allemaal gezien en dat heb ik ook doorgesproken met hem. Dan is het aan Rensch om weer op zijn vertrouwde positie te komen. Rensch is de nummer één rechtsback, maar die was niet beschikbaar.”

“Links zijn we zoekende, dat is duidelijk”, geeft Steijn toe. “We hebben backs die het op een andere manier invullen: Ávila vult het anders in dan Sosa, en anders dan Salah-Eddine. Daar blijven we zoeken.”

