Maurice Steijn merkt een groot verschil tussen Ajax en Feyenoord

Ajax-trainer Maurice Steijn merkt een groot verschil tussen hoe Feyenoord en zijn werkgever wordt benaderd door de pers. Steijn vertelde op de persconferentie in de aanloop naar het treffen met Olympique Marseille in de Europa League dat Feyenoord eveneens moeizaam begon aan het seizoen, maar dat het in vergelijking met Ajax aardig stil bleef.

Het seizoen is nog maar een paar weken onderweg, maar in Amsterdam staat de boel alweer op z’n kop. Ajax was er na het dramatische afgelopen seizoen alles aan gelegen zich te revancheren, maar daarvan komt vooralsnog heel weinig terecht. De ploeg van Steijn haalde uit de eerste vier competitieduels slechts vijf punten en leed in de return in de play-offs voor de Europa League een pijnlijke nederlaag tegen Ludogorets. Ajax kwalificeerde zich desondanks voor het hoofdtoernooi van de Europa League, maar vertrouwen in een mooi avontuur is ver te zoeken.

Artikel gaat verder onder video

De recordkampioen ging afgelopen zondag nog kansloos onderuit tegen FC Twente. Voorafgaand aan de ontmoeting met de Tukkers vertelde Steijn dat hij tijdens zijn reis naar Ibiza - waar hij tijdens de interlandperiode een paar dagen verbleef - Feyenoord-trainer Slot tegen het lijf kwam. De coaches hadden elkaar kort gesproken. “Ik ben niet specifiek verrast door dingen. Het vervelende is dat heel veel dingen in de pers komen - dat is jullie werk, daar zal ik nooit wat van vinden - maar dat kan wel tot heel veel onrust binnen de club leiden. Als er iets binnen Ajax is, dan wordt dat natuurlijk ongelooflijk uitvergroot. Ik kwam vorige week Arne Slot tegen. Feyenoord had na de eerste drie wedstrijden ook vijf punten”, zei Steijn in de Johan Cruijff ArenA.

De regerend landskampioen liet in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard twee punten liggen en wist een week later op bezoek bij Sparta Rotterdam eveneens niet te winnen. “Maar als dat dat bij Ajax gebeurt - en terecht, want het was met slecht spel - wordt dat extra uitvergroot”, lijkt Steijn het verschil tussen Ajax en Feyenoord te willen duiden. “Dat laat dus wel zien hoe groot deze club is.” Waar het voor Ajax alle hens aan dek is, heeft Feyenoord de boel inmiddels op de rit. De formatie van Slot was in de afgelopen drie Eredivisiewedstrijden veel te sterk voor Almere City (6-1), FC Utrecht (1-5) en sc Heerenveen (6-1) en boekte dinsdagavond tegen Celtic de eerste Champions League-zege (2-0).

Maurice Steijn reageert voor het eerst op berichtgeving over Sven Mislintat en Borna Sosa