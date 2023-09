Maurice Steijn moet puzzelen bij Ajax: vijf spelers lijken zeker van hun plaats

Hoewel Ajax de komende anderhalve week een pittig drieluik afwerkt, is het een groot vraagteken met welke spelers Maurice Steijn de krakers tegen FC Twente, Olympique Marseille én Feyenoord tegemoet gaat. De veelbesproken oefenmeester heeft door de interlandperiode niet tot nauwelijks kunnen werken aan een ideale basiself. Volgens Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad lijken er slechts vijf spelers zeker van hun plaats.

Ajax opende het nieuwe seizoen met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo en was in de heenwedstrijd in de play-offs voor de Europa League met dezelfde cijfers te sterk voor Ludogorets. Tussendoor lieten de Amsterdammers op bezoek bij Excelsior echter al twee dure punten liggen in de titelstrijd. Voor de interlandperiode volgden ook nog een 0-1 nederlaag tegen Ludogorets én het zeer teleurstellende optreden bij Fortuna Sittard (0-0).

Het moge duidelijk zijn dat er heel veel werk aan de winkel is voor Ajax en Steijn. De interlandperiode was een uitgelezen mogelijkheid geweest om te bouwen aan een ideaal basisteam, ware het niet dat veel potentiële basisspelers zich moesten melden bij hun nationale ploeg. “Tot overmaat van ramp krijgt Steijn, die zich al beklaagde over een gebrek aan inspraak in het transferbeleid van technisch directeur Sven Mislintat, met zijn ‘vreemdelingenlegioen’ komende week direct hoge hordes als Olympique Marseille en Feyenoord voorgeschoteld”, schrijft Inan. “Een valse start in de Europa League en tien punten achterstand in de titelstrijd lijken een serieus scenario, nu Ajax de zaken nog niet op de rit heeft.”

Voetbal International schreef eerder deze week dat Steijn donderdag pas een volledige selectie tot zijn beschikking heeft. De oefenmeester heeft dus drie dagende tijd om zijn spelers voor te bereiden op het uitduel met FC Twente, waar vorig seizoen nog met 3-1 werd verloren. Keuzes heeft Steijn voldoende, zeker voorin. “In Limburg gaf Mislintat ook een inkijkje in hoe hij een selectie probeert te bouwen: door te shoppen onder de top en door te mikken op uiteenlopende en multifunctionele types, waarmee weer verschillende koppels gevormd kunnen worden”, schrijft Inan. “Als voorbeeld noemde hij de tandem voorin, waar Ajax volgens hem met Brian Brobbey een pure spits heeft, in Georgiër Georges Mikautadze meer een schaduwspits en in de Engelsman Chuba Akpom juist een speler die daartussen rendeert.”

Geen van hen lijkt op dit moment echter zeker van een basisplaats. “Goedbeschouwd heeft Steijn in de paar dagen die resten voor een loodzware week nog een half elftal in te vullen. Wie zeker van hun plaats lijken? Jay Gorter grijpt zijn kans als eerste doelman met beide handen aan, het centrale duo Sutalo en Hato staat wel vast en de coach zal zijn captains Bergwijn en Berghuis ook niet snel passeren”, verwacht Inan. “Op de overige zes posities ligt de strijd helemaal open. Ook rechts achterin, waar Devyne Rensch na een aardige voorbereiding terugviel en in de onvermoeibare Anton Gaaei een geduchte concurrent heeft gekregen.”

