Maurice Steijn schaamt zich: 'Maar niet bang voor mijn positie'

Maurice Steijn schaamt zich voor de dikke nederlaag tegen Feyenoord. De trainer van Ajax stond woensdagmiddag de pers te woord nadat zijn ploeg met 0-4 verloor.

"Het is in negatieve zin een historische uitslag. Dat is niet hoe je je eerste Klassieker voor ogen hebt. Daar schaam ik me voor, omdat ik verantwoordelijk ben voor het elftal dat speelt", vertelt Steijn.

Steijn vond het een ‘gekke gewaarwording’ om de wedstrijd tegen Feyenoord te moeten uitspelen. Hij vertelt over het plan dat Ajax had bedacht – een extra spits brengen in de persoon van Chuba Akpom voor Anass Salah-Eddine – maar dat pakte niet uit zoals gehoopt. “Feyenoord zette ons onder druk en het lukte ons niet om ons eronderuit te voetballen. De 0-4 was de nekslag.”

De trainer van Ajax wordt ook gevraagd of een ontslag bij Ajax aanstaande is. "Dat hoop ik niet en ben er ook niet bang voor. Ik heb weinig invloed op wat de mensen boven mij beslissen", licht hij toe. Wel neemt hij zichzelf de mindere resultaten kwalijk. "Tegen Excelsior en Fortuna Sittard hadden we drie punten moeten pakken.”

