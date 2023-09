Media in Schotland niet onder de indruk van Feyenoord: 'Er komen zwaardere uitdagingen'

Feyenoord won dinsdagavond met 2-0 van Celtic en opende de groepsfase van de Champions League uitstekend. Toch was men in Schotland niet bepaald onder de indruk van de Rotterdammers, die niet hun beste wedstrijd speelden. In de Schotse media werd er vooral gewezen naar Celtic.

'Celtic heeft nog steeds de neiging om zichzelf in de voet te schieten', is te lezen in Glasgow Times. 'Het meest frusterende is dat de club niet eens werd weggespeeld door de regerend landskampioen van Nederland. Zeker niet toen er nog gewoon elf spelers op het veld stonden. Celtic zal verstandiger moeten worden als het niet snel een einde wil zien komen aan deze campagne in de Champions League.'

Artikel gaat verder onder video

De treffer van Calvin Stengs was volgens BBC Scotland een kantelpunt. 'De 1-0 was een mokerslag voor Celtic. Op dat moment hadden de bezoekers het betere van het spel, Feyenoord zat in de knoop met de druk van Celtic. De Schotten hadden de wedstrijd onder controle en kregen ook wat kansen, maar de openingstreffer was cruciaal. Met negen man zag het er voor Celtic uit als een onmogelijke missie en dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn.'

'Feyenoord maakte in de laatste drie duels zeventien doelpunten, maar Celtic hield goed stand', schrijft Daily Record op zijn beurt. 'De Nederlanders stonden op de laagste plaats van alle ploegen uit Pot 1 van deze groepsfase van de Champions League. Daarom was er het gevoel dat er voor Celtic zeker wat te halen vielen. Er zullen zwaardere uitdagingen komen in groep E en dat is het meest frustrerende deel voor the Hoops.'

Sky Sports ziet juist een patroon in het spel van de grootmacht uit Glasgow. 'Opnieuw een avond met veel lessen voor Celtic. Maar de grote vraag is wanneer ze van deze lessen gaan leren, zodat er in de toekomst wel resultaten worden behaald. De manier waarop de 1-0 viel zal manager Brendan Rodgers niet blij maken. De muur en doelman hadden dat beter moeten doen. Na de twee rode kaarten ging het er niet beter uitzien voor Celtic.'