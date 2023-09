Mike Verweij fronst wenkbrauwen: 'Het goedkope alternatief voor Feyenoord gaat duurder naar Ajax'

De transfer van Sivert Mannsverk naar Ajax heeft bij Mike Verweij de wenkbrauwen doen fronsen. De Amsterdammers namen de 21-jarige middenvelder op Deadline Day voor maximaal 8,5 miljoen euro over van Molde FK, terwijl Mannsverk niet lang geleden bij Feyenoord gold als goedkoper alternatief voor Ramiz Zerrouki.

Feyenoord toonde in januari interesse in Mannsverk, maar maakte uiteindelijk geen werk van de komst van de Ajax-aanwint. "Hij was het goedkope alternatief voor Zerrouki", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Zerrouki ging voor zeven miljoen euro naar Feyenoord, Mannsverk voor maximaal acht miljoen euro nar Ajax. Het goedkope alternatief voor Feyenoord gaat duurder naar Ajax", concludeert de Ajax-watcher.

Zerrouki was na Ayase Ueda en Luka Ivanusec de duurste zomeraankoop van Feyenoord. "Ik vind dat Feyenoord heel goed heeft ingekocht", aldus Valentijn Driessen. "Zerrouki vind ik geen basisspeler, maar je kunt wel stellen dat op het moment dat je spelers voor zes, zeven of acht miljoen euro kunt kopen die de bank sterk maken, het heel goed is. Daarbij wel aangeven dat je niet moet vergeten dat je ook nog een opleiding hebt."