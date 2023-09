De opvallende reden waarom Arne Slot niet in zee wilde met Ajax-aanwinst Mannsverk

Sivert Mannsverk verbond vrijdag zijn toekomst aan Ajax, maar het scheelde weinig of hij had vorig seizoen bij rivaal Feyenoord getekend. Mannsverk was serieus in beeld in Rotterdam. Volgens Rutger Vinke van Feyenoord Transfermarkt zag de technische staf zijn komst echter niet zitten.

Feyenoord haalde in 2021 al Fredrik Aursnes en Marcus Pedersen weg bij Molde FK en overwoog in 2022 een derde keer toe te slaan, toen voor Mannsverk. "Voor 4,5 miljoen euro, met 600.000 euro bruto salaris", doet Vinke vrijdag uit te doeken in een zogeheten Space op sociaal medium X. "Dat was in 2022. Hij wilde heel graag naar Feyenoord. Het verhaal binnen Feyenoord was dat de staf hem niet wilde. Ze vonden hem niet mooi lopen. Dat was letterlijk wat ik hoorde."

Artikel gaat verder onder video

Trainer Arne Slot en zijn technische staf waren dus niet overtuigd van Mannsverk, maar Ajax wel. De 21-jarige middenvelder maakt voor minstens 6 miljoen euro de overstap van Molde; het bedrag kan volgens Voetbal International oplopen tot 8,5 miljoen euro. Hij tekende vrijdag een contract tot medio 2028.

Mannsverk sloot zich in de zomer van 2021 aan bij Molde, waarvoor hij 87 officiële wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en twee assists.

Volg de transferontwikkelingen op Deadline Day in ons liveblog!