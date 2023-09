Mike Verweij schrikt zich te pletter van 'gigantisch ernstige' ontboezeming van Maurice Steijn

Maurice Steijn heeft deze zomer nauwelijks inspraak gehad in het transferbeleid van Ajax, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De trainer is volgens de Ajax-watcher bij geen enkele transfer aan de voorkant betrokken geweest. Verweij vindt het 'gigantisch ernstig' dat Steijn 'geen enkel benut heeft' welke spelers directeur voetbalzaken Sven Mislintat hem 'in zijn maag splitst'.

Waar Steijn in juli tijdens het trainingskamp aangaf graag Nederlandse spelers aan zijn selectie te willen toevoegen, werden de afgelopen tijd louter buitenlandse aanwinsten gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA. "Nou, naar hem is goed geluisterd. Niet dus", concludeert Verweij. "Er is met Davy Klaassen alleen een Nederlander weggegaan. Steijn heeft deze week ook wel wat ontboezemd, wat ik redelijk schokkend vond. Hij is bij nul transfers aan de voorkant betrokken geweest. Hij krijgt dus gewoon een selectie: doe het er maar mee. Het is heel gek dat er zo met een trainer wordt omgegaan."

Verweij stelde Steijn donderdagavond na afloop van de nederlaag tegen Ludogorets (0-1) een vraag. "Maurice, je hebt nu elf aankopen. Was dit het of ga je ons nog verrassen? Toen moest hij heel hard lachen. Hij zei: nee, dit was het wel. En de volgende dag komt er dus nog een speler. Maurice Steijn heeft echt geen enkel benul wat hij in zijn maag gesplitst krijgt. En dat is natuurlijk gigantisch ernstig. Hij heeft geen rechtsbuiten en hij heeft een rechtsbuiten nodig. Er komt een vierde linksback. Weer een Kroaat. Echt, schiet mij maar lek."

Verweij doelt op Borna Sosa van VfB Stuttgart. "Het schijnt een topspeler te zijn. Daarom komt hij op de laatste dag en daarom speelt hij bij Stuttgart", aldus een cynische Valentijn Driessen. "Werkelijk waar. Je kunt de mensen echt geen rad voor de ogen draaien. Dat is gelukkig wel het mooie van de voetballerij. Alles komt naar buiten op het moment dat de jongens het veld opstappen. Ik heb gisteren Rafael van der Vaart gezien: hij was gewoon ten einde raad. Dit is zijn Ajax niet meer. Dat geldt ook voor de 50.000 die daar op de tribune zitten. Die zitten te kijken naar een vreemdelingenlegioen van allerlei nationaliteiten die voor veel te veel geld van allerlei clubs komen."