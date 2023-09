Miljoenenaankoop van Ajax slaat opnieuw flater: 'Hij was constant te laat en beleefde een zware avond'

stond symbool voor de defensieve problemen van Ajax in het duel tegen Olympique Marseille, zo vinden de Franse media althans. De krant La Fiagro keek op van de verdedigende wankelheid van de Amsterdamse club

"Olympique Marseille speelde tegen een ander team dat ook in crisis verkeert. Ajax was defensief veel te onzeker in deze wedstrijd", schrijft de krant op, die vond dat miljoenenaanwinst Sutalo hier een grote rol in had. "De lokale achterhoede was makkelijk uit positie te spelen en bood diverse kansen op een presenteerblaadje aan Marseille. Zoals de enorme fout van Josip Sutalo in aanloop naar de eerste goal van Aubameyang."

Sutalo maakte volgens de Franse pers niet op één moment een onzekere indruk, maar trok die lijn gedurende de hele wedstijd door: "De Kroatische verdediger was constant te laat en beleefde een zware avond.” Zondag maakte Sutalo ook op de Nederlandse media een zwakke indruk in het duel tegen FC Twente, toen ook trainer Maurice Steijn hem bekritiseerde.

Duidelijk is dat de Kroatisch international nog moet wennen aan zijn rol in Amsterdam. Van de Kroaat wordt verwacht dat hij de compleet gerenoveerde defensie ook leiding gaat geven, wat mogelijk veel van hem vraagt.