'Mislintat blokkeert komst van vijfvoudig Champions League-winnaar bij Ajax'

Ajax had zich kunnen versterken met Isco, meldt Andy van der Meijde maandagavond bij Veronica Offside. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou de komst van de 31-jarige Spanjaard hebben tegengehouden.

“Isco, bij Ajax wilden ze hem hebben en hij wilde naar Ajax. Alleen Mislintat wilde het niet”, beweert Van der Meijde. Wim Kieft reageet verrast: “Isco? Die Spanjaard?” Van der Meijde bevestigt dat. Isco speelde tussen 2013 en 2022 voor Real Madrid en won onder meer vijfmaal de Champions League met die club.

Artikel gaat verder onder video

Isco tekende in juli bij Real Betis, dat hem transfervrij kon binnenhalen. Hij zat zonder contract sinds in december 2022 zijn contract bij Sevilla werd ontbonden, volgens trainer Jorge Sampaoli omdat hij 'niet aan de verwachtingen van de club voldeed'. In januari was hij dicht bij een transfer naar Union Berlin, maar die deal klapte. Beide partijen beweerden later dat de ander terugkwam op de gesloten overeenkomst.

Hoewel hij dus lange tijd niet had gevoetbald, heeft Isco inmiddels weer wedstrijdritme. Hij had een basisplaats in alle vijf de competitiewedstrijden die Real Betis dit seizoen speelde.