Mislintat zorgde een maand geleden voor verbazing bij VfB Stuttgart

Sven Mislintat zorgde vorige maand voor verbazing bij VfB Stuttgart, zo schrijft Voetbal International in een reconstructie van de -transfer. De directeur voetbalzaken van Ajax liet medio augustus weten interesse te hebben in Sosa, maar wilde de deal pas vlak voor de deadline sluiten.

Medio augustus werden de belangen van Sosa nog behartigd door makelaarskantoor ICM Stellar Sports, maar op verzoek van Mislintat zou hij te elfder ure geswitcht zijn naar Arthur Beck, die aandelen heeft in het bedrijf van Mislintat. Woensdag ontkende Beck tegenover VI dat de transfer alleen kon plaatsvinden door de switch van zaakwaarnemer en liet hij vallen dat de concrete interesse op de laatste dag van de transferperiode door Maurice Steijn in gang was gezet.

Betrokkenen ontkennen die gang van zaken nu. Zij laten aan VI weten dat Mislintat half augustus al bij Sosa kenbaar maakte interesse te hebben. Hij vroeg Sosa de interesse voor zichzelf te houden, omdat Ajax hem pas in de laatste twee dagen van de transfermarkt wilde halen. “Een eerdere overgang was geen optie en de deal moest lopen via Beck”, zo klinkt het.

“VfB Stuttgart was daar heel verbaasd over, waarbij ook hardnekkige geluiden klonken dat Beck wel degelijk een mandaat van Ajax had en dus ook namens de Amsterdamse club onderhandelde”, aldus VI. Het is in dat geval de vraag of financieel directeur Susan Lenderink en de raad van commissarissen hiervan op de hoogte waren. “In dat geval was de zaakwaarnemer van AKA Global (Beck, red.) zowel tussenpersoon vanuit Ajax als tegelijkertijd belangenbehartiger voor de speler om het contract rond te maken, wat weer nodige vragen oproept.”