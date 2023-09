'Misschien heeft Maurice Steijn te snel 'ja' gezegd tegen Ajax'

Ajax verraste afgelopen zomer vriend en vijand met de aanstelling van Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer. De voormalig coach van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam kende vervolgens een veelbewogen start in de Johan Cruijff ArenA. Inmiddels zijn er twijfels of Steijn niet te snel heeft toegehapt toen de Amsterdammers zich meldden.

In artikel in De Volkskrant komt Cock Jol, de broer van voormalig Ajax-trainer Martin Jol, aan het woord. Cock was Steijns trainer bij de amateurs van Kranenburg, waar Steijn na zijn profloopbaan afbouwde. Jol zag naar eigen zeggen twintig jaar geleden al een toekomstig trainer in hem: "Maurice is streetwise, op straat opgegroeid. Een echte Haagse jongen die zich de kaas niet van het brood laat eten. Kijk naar Dick Advocaat, Aad de Mos, mijn broer Martin. Die hebben dat ook. Haagse humor is hard. Maurice weet wel met lastige jongens om te gaan", aldus Jol.

Ajax was de afgelopen jaren succesvol met dank aan de tandem Erik ten Hag-Marc Overmars. De toenmalig trainer werd door de vorige directeur voetbalzaken uitgebreid betrokken bij het aan- en verkoopbeleid van de club, die met een sterke selectie wist door te dringen tot de halve finales van de Champions League en bovendien drie landstitels verzamelde. Steijn krijgt in Amsterdam juist minder inspraak in de transfers, waarvoor Overmars' opvolger Sven Mislintat verantwoordelijk is. Steijns zaakwaarnemer Rodger Linse: "Het is nu echt anders. Dat is een beleidskeuze van de club. Als de spelers die de trainer aandraagt om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, verandert het scenario."

Te snel

Steijn liet zich twee weken geleden, na het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard, al op geruchtmakende wijze uit over de spelers die Mislintat aan zijn selectie toevoegde. Jol denkt dat de trainer die situatie van tevoren had kunnen en moeten zien aankomen: "Misschien heeft Maurice te snel ja gezegd en niet lang genoeg nagedacht wat Mislintat van plan was, al zegt geen Nederlandse trainer nee tegen Ajax." De komende week zou al cruciaal kunnen zijn voor de directe toekomst van Steijn: Ajax treft achtereenvolgens FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord. Toch denkt Jol dat de trainer niet meteen hoeft te vrezen voor zijn baan: "Maar, althans dat is mijn indruk, vooralsnog geniet hij de sympathie van de Amsterdammers", aldus Jol.