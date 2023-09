Mohamed Daramy geeft Ajax kleine trap na: 'Het was niet leuk en ik was er niet aan gewend'

Mohamed Daramy vindt het jammer dat zijn avontuur bij Ajax is mislukt. De Deense aanvaller toog in de zomer van 2021 vol goede moed naar Amsterdam, maar slaagde er niet in de hoge verwachtingen waar te maken. Vorige maand werd Daramy voor een vaste som van twaalf miljoen euro (plus 5,5 miljoen euro aan bonussen) verkocht aan Stade Reims.

Twee jaar geleden werd Daramy voor twaalf miljoen euro (plus bonussen) door Ajax opgepikt bij FC Kopenhagen. "Toen ik daarheen verhuisde, was er een ander plan. Het verliep niet zoals gepland en ik kreeg niet de kansen die ik had moeten krijgen. Daar is niet veel aan te doen. Trainers kunnen van gedachten veranderen", zegt hij in gesprek met Tipsbladet.

Aan spelen kwam hij in zijn eerste seizoen in dienst van Ajax weinig toe. "Ik denk dat het vooral te maken had met het feit dat er weinig werd gerouleerd. Het waren vaak dezelfde spelers die begonnen, wat het voor mij lastig maakte om mijzelf te laten zien. Dat vind ik jammer, maar ik heb er ook van geleerd. Ik ben nog jong, dus er is nog tijd genoeg. Maar het was niet leuk en ik was er niet aan gewend. Ik wil gewoon spelen, maar soms moet je accepteren dat de situatie anders is."

Vorig seizoen werd Daramy door Ajax verhuurd aan Kopenhagen. "Toen ik terugkeerde, was ik blij en keek ik ernaar uit om de nieuwe trainersstaf en de technisch directeur te ontmoeten. Het was voor mij belangrijk om een duidelijk plan te hebben, zodat ik niet zomaar in dezelfde situatie als in het eerste jaar zou terechtkomen."

Het plan van Ajax beviel Daramy niet helemaal. "Ik denk niet dat ik mezelf kon laten zien in het plan dat ze voor mij hadden. Ik had niet het gevoel dat ik een echte kans zou krijgen om mezelf te laten zien. Ik heb daar een leuke tijd gehad met mijn teamgenoten, maar ik kreeg niet het gevoel dat ik deel uitmaakte van de plannen van de trainers. Zo gaat het nu eenmaal, maar daarom wilde ik graag op zoek naar iets anders waar ik me belangrijk kon voelen en waar ze me wilden hebben."