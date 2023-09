Nederlands elftal krijgt uit Frankrijk nóg meer goed nieuws

Met een afstandspoeier van Aurélien Tchouaméni werd Frankrijk al na twintig minuten op het goede spoor gezet, waarbij Kylian Mbappé de bal na enig weifelen teruglegde en de middenvelder van Real Madrid heerlijk zag raak schieten. De steraanvaller van Paris Saint-Germain dacht even later zelf de score te verdubbelen, maar deed dat in buitenspelpositie en dus ging er een streep door die treffer. Via de eerste interlandgoal van Marcus Thuram ooit werd het duel direct na de thee alsnog beslist in Frans voordeel (2-0).

Dat is voor Ronald Koeman en consorten goed nieuws, want Frankrijk is normaliter de zekere nummer één in Groep B, zeker na de eclatante 4-0 zege op het Nederlands elftal. Griekenland en Ierland zijn de voornaamste concurrenten voor Oranje, maar eerstgenoemde werd verslagen door het Nederlands elftal en Ierland – dat eerder in deze groepsfase van Griekenland verloor – ging dus onderuit in Parijs.

