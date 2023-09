Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Die hooligans hebben professionele gezondheidszorg nodig'

Er is al een hoop gezegd en geschreven over de ongeregeldheden rondom de Klassieker in de Johan Cruijff Arena van afgelopen zondag. Ook in de nieuwste FCUpdate Podcast is de grootste wedstrijd van Nederland onderwerp van gesprek. FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert en podcast host Stan Timmerman bespreken de wedstrijd, de ongeregeldheden maar ook de vervolgstappen die KNVB (en politiek Nederland) zou moeten nemen.

Dominic kijkt wat verder dan alleen maatregelen tegen de gegooide beker en het vuurwerk. "Het probleem zit dieper dan dat. Die hooligans zijn mentaal niet stabiel. Ze hebben niet alles op een rijtje. En dat is niet erg, daar is professionele hulp voor. Maar in Nederland hebben wij alle zorg geprivatiseerd. In Engeland, waar de overheid de zorg regelt, zijn de wachtrijen aanzienlijk korter dan Nederland", vertelt Dominic. "Waar ik me ook aan ergerde was minister Dilan Yesilgöz, die op Twitter niet verder komt dan 'schaam je kapot'. Zij wil premier worden, kom dan met wat beters dan dat."

Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar hoe het nu verder moet bij Ajax. Sven Mislintat is ontslagen en het lijkt niet alleen bij de Duitser te blijven. Maar wie er moet gaan en wie er mag blijven, dat blijft gissen. Maar wie is de hoop in bange dagen voor de Amsterdammers? "Louis van Gaal heeft aangegeven niet eens zelfstandig naar het toilet te kunnen, dus je kan hem geen officiële functie geven. Een adviserende rol zou wel kunnen. Ik heb wel vertrouwen in Alex Kroes, maar het duurt even voordat hij mag beginnen. Marc Overmars is ook een logische gedachte, maar dat lijkt mij dan weer geen realistische keuze."

Beluister hieronder de hele podcast op Spotify!