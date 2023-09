Nieuwe zorgen voor Manchester United? Ten Hag ziet zomeraanwinst met blessure terugkeren van interlandverplichtingen

Het is momenteel de vraag of Manchester United-trainer Erik ten Hag bij de competitiehervatting een beroep kan doen op Sofyan Amrabat. De middenvelder maakte op Deadline Day op huurbasis de overstap van Fiorentina naar Manchester United. Hij kwam in de competitiewedstrijd tegen Arsenal nog niet in actie, maar reisde een dag later wel af naar de Marokkaanse nationale ploeg. Daar is Amrabat inmiddels weer vertrokken.

Manchester United meldt via de officiële kanalen dat Amrabat wegens een blessure het trainingskamp van de Marokkaanse nationale ploeg heeft verlaten. Om welke blessure het gaat en hoe ernstig die is, is niet bekend. Marokko treedt zaterdagavond aan tegen Liberia in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup, die voor januari 2024 op het programma staat. Marokko staat momenteel tweede in groep F, met één punt minder dan Zuid-Afrika. De Atlasleeuwen hebben één wedstrijd minder gespeeld, maar zijn wel al geplaatst voor de eindronde.

Doordat Marokko al zeker is van deelname aan de Afrika Cup en er na de ontmoeting met Liberia alleen nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Burkina Faso op het programma staat, zou het goed kunnen dat Amrabat uit voorzorg eerder terugkeert bij Manchester United. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Premier League presenteerde de verdedigende middenvelder afgelopen vrijdag als nieuwste en tevens laatste zomeraanwinst. De ploeg van Ten Hag hervat de competitie op zaterdag 16 augustus met de lastige thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Vier dagen later staat met een bezoek aan Bayern München een kraker van jewelste op het programma in de eerste ronde van de Champions League.