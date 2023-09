Noa Lang: 'Voordat ik naar bed ga, kijk ik filmpjes van hem die me worden toegestuurd'

Het leven ziet er sinds enkele maanden heel anders uit voor Noa Lang. In april werd de aanvaller van PSV vader van een zoon. De geboorte van Navy Livai heeft bij Lang veel teweeg gebracht, zo vertelt hij in een interview met Life After Football. "Het is een gevoel dat ik niet kan uitleggen en het is ook met niets te vergelijken."

Lang stond in de hoek van een ziekenhuiskamer toen een dokter Navy in zijn handen gaf. "Hij zei: 'Kijk, dit is je zoon.' Ik hoorde wel van jongens dat het een heel apart gevoel is dat je nog nooit hebt meegemaakt. Dat is ook zo. Ik werd echt emotioneel. Voordat ik hem in mijn handen had, ging ik al huilen", blikt de Oranje-international terug op het voor hem gedenkwaardige moment.

Terwijl Lang zich met PSV voorbereidde op het nieuwe seizoen, was hij ruim drie weken gescheiden van zijn zoontje, die op vakantie was met zijn moeder. Via zijn telefoon werd hij op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van zijn zoontje. "Ik zeg je eerlijk, altijd voordat ik naar bed ga, kijk ik filmpjes van hem die me worden toegestuurd."

De komst van Navy heeft Lang ook als voetballer veranderd. "Als ik scoor, denk ik aan hem. Het is een extra motivatie. Ik had altijd wel een doel maar sinds hij er is, is er ook iemand vóór wie je het doet. Ik wil hem trots maken. Dat hij later zegt: 'Mijn vader is die gekke man die alles won.'"