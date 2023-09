Noa Lang wil Nederland nóg heter maken: ‘Kun je nagaan wat er gaat gebeuren als ik helemaal fit ben’

PSV baarde afgelopen zomer opzien door Noa Lang binnen te halen. De kwaliteiten van de aanvaller waren bekend, maar die namen de twijfels bij zijn terugkeer in Nederland niet weg. Lang bezorgde zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd echter meteen een prijs. Bovendien was hij in de Eredivisie al tweemaal trefzeker en plaatste hij zich met PSV voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Als het aan Lang zelf ligt, dan mag de PSV-aanhang nog véél meer van hem verwachten.

De dribbelaar verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Club Brugge en dat bleek een goede zet. In 125 wedstrijden voor de Belgische grootmacht was hij goed voor 38 doelpunten en 34 assists, waarmee hij een groot aandeel had in de landstitels van 2021 en 2022. Lang vond het na drie seizoenen in België wel mooi geweest en keerde afgelopen zomer bij PSV terug in Nederland. De buitenwereld had in eerste instantie nog z’n twijfels of PSV en Lang wel bij elkaar zouden passen, maar die zullen inmiddels wel zijn verdwenen.

“Ik denk dat ik me goed heb aangepast en dat de club zich ook goed aan mij heeft aangepast. Ik ben wel wat anders dan de rest. Voor de buitenwereld was het de vraag hoe dat zou gaan”, vertelt de aanvaller in gesprek met De Telegraaf. “Maar de club en ik wisten wel dat dat goed zat. Het kan alleen maar beter gaan als ik nog fitter word.” Lang kreeg in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League een tik en moest daardoor een streep zetten door de return in Oostenrijk én het competitieduel met Vitesse. Maar met drie doelpunten in zes wedstrijden, de winst van de Johan Cruijff Schaal én kwalificatie voor de Champions League is zijn start in Eindhoven een groot succes.

En dat terwijl Lang naar eigen zeggen nog niet topfit is. “Maar dat gaat komen. Verder mag ik niet klagen, dus kun je nagaan wat er gaat gebeuren als ik helemaal fit en in topvorm ben. De Bosz-stijl bevalt me wel. Ik houd van aanvallend voetbal. Ik denk dat de mensen met veel plezier naar PSV kijken momenteel”, aldus de Oranje-international.