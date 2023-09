Ochtendkranten fileren Ajax en trainer Maurice Steijn: 'Opnieuw poreus, creëert vrijwel niks'

Feyenoord won woensdagmiddag ook de tweede ontmoeting met Ajax in het laatste half uur. De ochtendkranten blikken terug op een van de gekste klassiekers, die nog slechts een half uur duurde. Daarin werd nogmaals pijnlijk duidelijk hoe zorgelijk de situatie in de Johan Cruijff Arena is.

“Grote barsten zitten in het glas van een van de draaideuren bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Scherven liggen nog op de grond. Een ander deel van de entree is dichtgetimmerd met hout”, zag NRC de gevolgen van afgelopen weekend, toen het duel werd gestaakt. Ook sportief maakt de ochtendkrant de balans op. “Ajax is opnieuw poreus, creëert vrijwel niks, hoewel het met een extra spits (Chuba Akpom) begint in plaats van een verdediger. (…) De sportieve crisis wordt steeds meer een bestuurscrisis. Drie kwartier voor de wedstrijd wordt bekend dat president-commissaris Pier Eringa terugtreedt.”

Artikel gaat verder onder video

“Na totale overklassing door Feyenoord lijkt Ajax-selectie verdeeld over Maurice Steijn”, kopt dagblad Trouw. “Maar na de geschonken twee dagen bezinningstijd kwam Ajax-trainer Maurice Steijn met weinig beters dan zondag. Hij koos voor opportunisme met een extra aanvaller en verzwakte daarmee de toch al onrustige verdediging. Keeper Jay Gorter schoot de bal dan maar naar voren. Nog nooit zou een Ajax-keeper dat zo vaak doen in een wedstrijd (twaalf keer).” De interviews van Steven Berghuis en Branco van den Boomen én de hashtag #SteijnOut zorgen voor nog meer onrust rondom Steijn, schrijft het medium.

Het Algemeen Dagblad zag dat Feyenoord tien seconden nodig had om de eerste kans van de wedstrijd te creëren en dook na de nederlaag in de cijfers van Ajax. “Alleen in 1964 begon Ajax slechter aan het seizoen dan nu”, wist de ochtendkrant, dat ook het interview van Berghuis als pijnlijk bestempelt voor trainer Maurice Steijn. “De toenemende twijfels kwamen na het restant van de Klassieker (0-4) tegen Feyenoord nog meer tot uiting, bijvoorbeeld bij het indirect dodelijke interview van Steven Berghuis.”

“Rokende puinhopen in Johan Cruijff ArenA”, kopte De Telegraaf, dat zag dat Feyenoord heel graag ook het laatste half uur wilde winnen. Dat lukte na de treffer van Santiago Gimenez. “Feyenoord spaarde de aartsrivaal daarna voor een monsternederlaag in het lege eigen huis. Het verbloemde het treurige beeld aan Amsterdamse zijde trouwens geenszins. In de resterende periode kreeg Ajax geen enkele fatsoenlijke kans en liet het zich op een incidenteel moment na niet in het Rotterdamse strafschopgebied zien. (…) Het zal zaterdag bij RKC een hels karwei worden om een goed resultaat te boeken. En dan komen daarna duels met AEK Athene, AZ, FC Utrecht, Brighton en PSV. Prettige wedstrijd zeggen ze dan in het profvoetbal. Vooral voor trainer Maurice Steijn, die alles uit de kast zal moeten halen om niet het eerste slachtoffer te worden van de grote schoonmaak bij Ajax na Pier Eringa.”