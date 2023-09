Woedende Ajax-supporters maken Maurice Steijn trending topic op X

Ajax-supporters hebben ervoor gezorgd dat de hashtag #SteijnOut dinsdag trending werd op X. De fans laten op het sociale medium massaal weten dat wat hen betreft trainer Maurice Steijn de eerstvolgende is die in navolging van directeur voetbalzaken Sven Mislintat het veld moet ruimen in Amsterdam.

Steijn ligt onder vuur omdat de resultaten onder zijn bewind behoorlijk achterblijven. Ajax wist onder de Hagenees niet te winnen bij Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0). In Europa blameerde de ploeg zich in het duel om des keizers baard met Ludogorets in eigen huis (0-1). Tegen Olympique Marseille werd bij vlagen wel degelijk goed gevoetbald maar incasseerde de ploeg té makkelijk de tegengoals (3-3). In de gestaakte Klassieker van afgelopen zondag keek Ajax na 55 minuten tegen een 0-3 achterstand aan.

Een bloemlezing uit de meest opvallende tweets: