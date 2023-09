'Ontslag Mislintat kan Ajax op drie manieren nog miljoenen euro's gaan kosten'

Zondagavond bracht Ajax het nieuws naar buiten dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat na slechts 128 dagen per direct op straat werd gezet. Zijn vertrek kan de club op drie verschillende vlakken nog miljoenen euro's kosten, zo becijfert RTL Z.

Ontslagvergoeding

Allereerst heeft de Duitser naar alle waarschijnlijkheid recht op een (forse) ontslagvergoeding. Hoewel de club niet wil bevestigen dat een dergelijke som betaald wordt, zou Mislintat daar eventueel zelfs via de rechter aanspraak op kunnen maken. "Als hij een rechtszaak start en een afkoopsom krijgt, kan dat gerust een miljoenenbedrag zijn", schrijft het medium dinsdag. De angst voor juridische stappen vanuit Mislintat was vorige week nog een reden voor RvC-voorzitter Pier Eringa om de Duitser, ondanks een lopend onderzoek naar belangenverstrengeling bij de transfer van Borna Sosa, niet (tijdelijk) uit zijn functie te ontheffen.

Verdampte transferwaarde

Hoewel Mislintat inmiddels weg is, kan Ajax nog jarenlang last hebben van zijn sportieve erfenis. De Duitser haalde afgelopen zomer maar liefst twaalf nieuwe spelers naar de Johan Cruijff ArenA. Het feit dat hij miljoenenbedragen (in totaal zo'n 115 miljoen euro) neertelde voor een vreemdelingenlegioen dat bol stond van namen waar de gemiddelde supporter nog nooit van gehoord had, deed menig wenkbrauw fronsen. "De vraag is wel hoeveel de gekochte spelers nu nog waard zijn. Veel van hen spelen amper. Ze hebben contracten voor meerdere jaren, dus voor hen moet een transfersom betaald worden maar de vraag is of andere clubs het bedrag dat Ajax heeft betaald of meer op tafel willen leggen voor een reservespeler", vermoedt RTL Z.

Sponsoren

Tot slot dreigt Ajax ook op een derde front miljoenen aan inkomsten mis te lopen. "In grote sponsorcontracten zijn vaak prestatieovereenkomsten opgenomen. Het is logisch dat Ajax in de Champions League interessanter is dan Ajax in de Europa League of Conference League. Waarschijnlijk loopt de club dit seizoen dus wel sponsorgeld mis", wordt spormarketeer Bob van Oosterhout geciteerd. Daarnaast zouden bedrijven die momenteel miljoenen in de club steken ook kunnen afhaken; de gang van zaken rond het ontslag van Mislintat én de misdragingen op de tribunes van afgelopen zondag doen het imago van de club absoluut geen goed. Van Oosterhout: "De beelden van die rellen gaat de hele wereld over. Geen enkele sponsor zit op dit soort ongein te wachten."