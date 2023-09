Opluchting voor Jérôme Boateng: hooggerechtshof haalt streep door miljoenenboete

De Duitse verdediger (35), momenteel clubloos na zijn vertrek bij Olympique Lyon, hoeft tóch geen bedrag van 1,2 miljoen euro te betalen aan zijn ex-vriendin. De oud-speler van onder meer Bayern München vocht de straf met succes aan bij de hoogste Duitse rechter.

Dat melden diverse media, waaronder het Algemeen Dagblad. Boateng zou zijn ex, en moeder van zijn tweelingdochters, mishandeld hebben tijdens een vakantie in 2018. De rechter legde hem daarvoor in eerste instantie zelfs een boete van 1,8 miljoen euro op, maar later werd het bedrag al naar beneden bijgesteld. Toch ging Boateng, die zijn onschuld volhield, ook daartegen in beroep.

Het hooggerechtshof ging daarin donderdag mee: het vonnis is vernietigd en de zaak zal worden terugverwezen naar een lagere rechtbank. Het AD citeert Boatengs advocaat Leonard Walischewski, die spreekt van een 'schokkend oneerlijk' proces tegen zijn cliënt. "De verdachte Boateng was al definitief veroordeeld voordat de beroepsprocedure zelfs maar was begonnen. Zijn recht op een eerlijk proces is geschonden", meent de raadsman.

Boateng zit sinds afgelopen zonder club nadat zijn contract bij Olympique Lyon ten einde liep. De 76-voudig Duits international tekende in de zomer van 2021 bij de gevallen Franse topclub, nadat hij daarvoor tien jaar lang bij Bayern München had gespeeld. Met die club vierde hij onder meer negen Duitse landstitels en won hij zowel in 2013 als in 2020 de Champions League.