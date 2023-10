'Bayern München ziet af van terugkeer ervaren concurrent voor Matthijs de Ligt'

Bayern München heeft volgens BILD besloten om af te zien van de mogelijkheid om een ervaren concurrent voor Matthijs de Ligt terug te halen. Jerôme Boateng (35) trainde de afgelopen week mee bij Der Rekordmeister, maar krijgt volgens de Duitse krant geen contract aangeboden.

Boateng is sinds deze zomer clubloos; na twee seizoenen liep hij uit zijn contract bij het Franse Olympique Lyonnais, waar hij onder meer onder huidig PSV-trainer Peter Bosz speelde. Voor zijn Franse avontuur maakte hij liefst tien jaar lang deel uit van de selectie van Bayern, waarin hij onder meer negen Duitse landstitels en tweemaal de Champions League wist te winnen.

De 76-voudig Duits international lag in Duitsland onder een vergrootglas omdat zijn ex-vriendin (en moeder van zijn tweelingdochters) hem beschuldigde van mishandeling tijdens een vakantie in 2018. In eerste instantie werd Boateng daarom veroordeeld tot het betalen van een boete van 1,8 miljoen euro, later naar beneden bijgesteld naar 1,2 miljoen euro. De speler zelf hield vol onschuldig te zijn en tekende beroep aan; het hooggerechtshof zette in september inderdaad een streep door de boete maar verwees de zaak terug naar een lagere rechtbank.

Volgens de laatste berichten in Duitsland ziet Bayern er echter vanaf om Boateng opnieuw vast te leggen. Hoewel trainer Thomas Tuchel een rentree van de routinier zeker zag zitten, zou de nog hangende rechtszaak daarvoor de belangrijkste reden zijn. Bovendien is de noodzaak om op korte termijn een extra centrale verdediger aan te trekken minder groot nu het erop lijkt dat De Ligt na de interlandbreak hersteld zal zijn van zijn blessure en ook Dayot Upamecano weer fit is.