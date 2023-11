Zeer verrassende club voert gesprekken met Jerome Boateng, terugkeer lijkt in de maak

Jerome Boateng (35) gaat mogelijk terugkeren in de Bundesliga. De oud-verdediger van Bayern München is na zijn vertrek bij Olympique Lyon clubloos, maar staat volgens BILD voor een comeback in de Duitse voetbalcompetitie. Het medium weet dat de zaakwaarnemer van Boateng gesprekken voert met FC Heidenheim.

Heidenheim promoveerde vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Bundesliga. In diezelfde Bundesliga bezet de club momenteel een dertiende plaats, met een voorsprong van vier punten boven de degradatieplekken. De kans is aanwezig dat Boateng, in het verleden 76 keer actief voor de Duitse nationale ploeg, de gelederen komt versterken bij de ploeg van Frank Schmidt.

Boateng dook een dikke maand geleden op op het trainingsveld van Bayern München. De Duitse pers speculeerde direct over een terugkeer. Der Rekordmeister kon op dat moment namelijk niet beschikken over de geblesseerde Matthijs de Ligt. Een terugkeer naar Bayern lijkt er niet in de zitten voor Boateng.

BILD weet dat een terugkeer naar de Bundesliga er daarentegen wél inzit voor de ervaren centrumverdediger. De zaakwaarnemer van de Duitser heeft onlangs gesprekken gevoerd met het management van FC Heidenheim. De tijd zal leren of er van een definitieve transfer sprake gaat komen.