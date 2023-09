Opsteker voor Ajax en Maurice Steijn in de aanloop naar bezoek aan RKC Waalwijk

Ajax zal erop gebrand zijn zich zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk te revancheren voor de kansloze nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord (0-4). Maurice Steijn kan in Noord-Brabant weer een beroep doen op . De aanvoerder ontbrak tegen Feyenoord wegens verstandskiesproblemen.

Ajax kan een goed resultaat in Waalwijk heel goed gebruiken. De Amsterdammers begonnen met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo nog wel prima aan het seizoen, maar haalden in de daaropvolgende vier wedstrijden slechts twee punten. Ze kwamen op bezoek bij Excelsior en Fortuna Sittard niet verder dan een gelijkspel en gingen kansloos onderuit tegen FC Twente én Feyenoord. Bergwijn moest De Klassieker aan zich voorbij laten gaan. Het viel Ajax-fans in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille al op dat één kant van zijn gezicht was opgezwollen en dat bleek dus om verstandskiesproblemen te gaan.

Zonder Bergwijn kwam Ajax er tegen Feyenoord niet aan te pas. De kraker tussen de aartsrivalen werd afgelopen zondag na tien minuten spelen in de tweede helft bij een 0-3 tussenstand definitief gestaakt nadat er voor een tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid. Het restant werd woensdag ingehaald. Omdat Bergwijn er zondag niet bij was, kon hij ook in de resterende 35 minuten niet zijn opwachting maken. Steijn had overigens wel de kans om de aanvoerder bij de selectie te halen. Sivert Manssverk viel in de aanloop naar het restant geblesseerd uit, waardoor er een plekje vrijkwam. Steijn koos echter voor Mika Godts als vervanger, zodat Bergwijn zich kon richten op het uitduel met RKC.

Bergwijn heeft het evenals zijn ploeggenoten erg lastig in de eerste weken van dit seizoen. De aanvaller was in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo tweemaal trefzeker, maar verzorgde daarna alleen in de heenwedstrijd tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League nog een assist.