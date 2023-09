Opstelling Ajax: Mannsverk, Sosa en Akpom starten

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft Steven Berghuis en Steven Bergwijn terug in de opstelling gezet voor het duel met FC Twente. De oefenmeester kon in de laatste ontmoeting met Fortuna Sittard niet over het duo vanwege een blessure en een schorsing, maar heeft ze terug in de basis gezet, nu ze weer beschikbaar zijn. Verder start er ook een flink aantal nieuwelingen.

Chuba Akpom als rechtsbuiten, Sivert Mannsverk als controleur en Borna Sosa als linksback zijn de nieuwe gezichten in de basisopstelling van Ajax, bij wie naast Berghuis en Bergwijn in totaal dus vijf wijzigingen zijn doorgevoerd. Dat gaat ten koste van Kenneth Taylor, Carlos Forbs, Gaston Avila, Kristian Hlynsson en Georges Mikautadze. Zij zitten wel allemaal op de bank naast Maurice Steijn.

De verwachting is dat Akpom aan de rechterkant van de voorhoede staat en Berghuis als nummer tien start, maar zeker is het allerminst. Steijn gaf eerder al te kennen dat hij hoopt op veel wisselingen voorin. Verder valt op dat Remko Pasveer weer bij de selectie zit. Bij opponent FC Twente zijn er weinig verrassingen aan de aftrap voor het treffen met de Amsterdammers: Joseph Oosting heeft zich in elk geval niet aangepast.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Mannsverk, Berghuis, Tahirovic; Akpom, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Regeer; Kjølø, Sadílek, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap