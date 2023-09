Opstelling PSV: Bosz wijst verrassende 'vervanger' voor Sangaré aan

PSV begint zaterdagavond met een gewijzigd elftal aan het uitduel met RKC Waalwijk. Trainer Peter Bosz heeft in zijn basiselftal plaats voor de van een blessure herstelde Patrick van Aanholt én middenvelder Guus Til.

Op Deadline Day vonden nog de nodige verschuivingen plaats in de selectie van Bosz. Ibrahim Sangaré vertrok nog naar Nottingham Forest, maar met Hirving Lozano (Napoli) en Armel Bella-Kotchap (Southampton) mocht Bosz wel zijn gewenste versterking voor zowel de aanval als de verdediger begroeten. Het tweetal is er zaterdagavond nog niet bij in Waalwijk; beiden zijn nog niet speelgerechtigd.

Tegen RKC, dat na drie duels nog puntloos is, is Walter Bénitez andermaal de eerste keus onder de lat. Voor hem maken Sergiño Dest, Jerdy Schouten, André Ramalho en dus Van Aanholt de viermansdefensie compleet. Eerder deze week in het duel met Rangers FC was Jordan Teze nog rechtsback en startte Olivier Boscagli in het centrum; maar zij zijn gepasseerd. Op het middenveld posteert Bosz naast Til, ook Joey Veerman en Ismael Saibari. In de aanval start Bosz, net als tegen de Schotten, met het trio Johan Bakayoko - Luuk de Jong - Noa Lang.

Opstelling PSV: Benitez; Dest, Ramalho, Schouten, Van Aanholt; Veerman, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Lang