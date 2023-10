Opvolger van Arne Slot lijkt al bekend: 'Beleidsbepalers van Feyenoord vinden hem fantastisch'

Het zou zomaar kunnen dat Robin van Persie over enkele jaren de opvolger wordt van Arne Slot. Het Feyenoord-icoon fungeert momenteel als trainer van de Feyenoord Academy en wordt volgens De Telegraaf ‘in de schaduw’ klaargestoomd om ooit hoofdtrainer van de Rotterdammers te worden.

“De oud-Feyenoorder wordt beschouwd ‘als een aanstromend talent in de wereld van coaches en trainers”, schrijft De Telegraaf zaterdagochtend. Van Persie heeft een soortgelijke speelstijl als succestrainer Slot: extreem aanvallend. “Feyenoord knijp stiekem in zijn handen dat de superspits van weleer het trainersvak in wilde en ondanks aanbiedingen van onder meer Manchester United en andere Europese clubs ervoor koos om dat pad bij zijn oude club te gaan bewandelen”, besluit Marcel van der Kraan.

Artikel gaat verder onder video

“Van Persie doet het net als in zijn jaren als topvoetballer met een overgave en intensiteit die alleen echte liefhebbers bezitten. Dat hij niet razendsnel hoofdtrainer wil zijn maar de weg omhoog zoekt met zoveel mogelijk verschillende ervaringen bij de jeugd, vinden de beleidsbepalers bij Feyenoord prachtig”, schrijft de journalist nog meer. Mocht Slot daadwerkelijk ooit vertrekken, lijken de Rotterdammers de opvolger al binnen te hebben.

Van Persie heeft zelf ook het gevoel dat hij op de goede weg is. “Hoe ik dat weet? Als ik een dag bij het eerste elftal ben, kijk ik hoe Arne met zijn staf is. Want dát is ook de kracht van Feyenoord. Daar wordt ongelooflijk goed samengewerkt. Voetbaltactisch, met fysieke trainers, met de assistenten, iedereen heeft er zijn eigen takenpakket op en buiten het veld. Daar leer ik van en ik probeer dan die koppeling naar mijn eigen staf en team te maken”, zegt de all-time topscorer van het Nederlands elftal.