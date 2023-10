Oud-Ajacied Ricardo van Rhijn onthult bij welke Nederlandse club hij afgelopen transferperiode kon tekenen

Ricardo van Rhijn is na zijn vertrek bij Karlsruher SC in 2022 alweer een tijdje clubloos, en het lijkt erop dat hij als speler nergens meer aan de slag gaat. De oud-Ajacied onthult bij Voetbalkantine van ESPN dat hij deze zomer wel degelijk de kans had om te tekenen bij een ploeg uit Nederland.

Van Rhijn gaat komende tijd deel uit maken van het opleidingstraject dat Ajax gaat opstarten voor oud-spelers. Een groepje spelers die voorheen voor de Amsterdammers uitkwamen krijgen de taak om het gemiste Ajax-DNA terug te brengen bij de club. Desondanks dacht Van Rhijn na over een dienstverband bij een profclubs als voetballer.

“Op het einde van de markt had ik wel nog de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de Keuken Kampioen Divisie, bij FC Den Bosch. Maar ik heb uiteindelijk niet die keuze gemaakt omdat ik nu ook een traject met Ajax ben gestart.", vertelt de verdediger. “Is dat niet omdat je Den Bosch geen leuke club vindt?”, vraagt presentator Wouter Bouwman vervolgens. “Nee, zeker niet. Ik heb een heel goed gesprek gehad met die trainer”, reageert Van Rhijn.

“Ik wilde nog graag dat gesprek aangaan. Wetende dat ze me heel graag wilden hebben”, gaat de verdediger verder. Later doet Van Rhijn uitleg over hoe het traject met Ajax er precies uit gaat zien. “Je moet het zien als een soort traineeship. Hetzelfde dat bedrijven als Shell en Heineken ook hebben, dat ze mensen willen opleiden tot een bepaalde functie. Dat wil Ajax eigenlijk ook gaan doen. Mensen binnen het bedrijf begeleiden en opleiden met hopelijk in de toekomst een functie.”