Perez verbijsterd door Ajax: 'Hij verprutst het bij de lokale supermarkt en krijgt nu de Albert Heijn'

Kenneth Perez begrijpt maar weinig van de keuze van Ajax om Jan van Halst tijdelijk aan te stellen als algemeen directeur. Van Halst treedt terug als commissaris, al hoopt de RvC hem weer te kunnen verwelkomen wanneer Alex Kroes is begonnen als algemeen directeur. Dan ontstaat echter een aparte situatie.

"De grap is: hij is nu algemeen directeur, straks komt Kroes, dan gaat hij terug naar de rvc, en moet hij dus oordelen over zijn eigen functioneren in die vier maanden", stipt Perez aan in het programma Voetbalpraat van ESPN. "Nou, dat waren dan de beste vier maanden ooit bij Ajax. Dat is toch een krankzinnige situatie bij zo'n club." Overigens lijkt het een langere periode te zijn dan vier maanden, want Kroes kan medio maart 2024 beginnen.

Perez vraagt zich bovendien af of Van Halst geschikt is als algemeen directeur. Hij werd in 2016 commercieel en technisch directeur bij FC Twente, maar vertrok na de degradatie in 2018. "Je bent bij een mindere club niet bijster succesvol geweest, eerder het tegenovergestelde. Dan denkt de grootste en belangrijkste club van Nederland: hij kan het wel doen bij ons."

"Dus als je de lokale supermarkt niet kunt managen, ga je even de hele Albert Heijn doen. Dat vind ik bijzonder. Ik gun hem van alles, hij is een goede collega geweest hier, maar dit vind ik een heel gekke gang van zaken", aldus de voormalig middenvelder van Ajax.