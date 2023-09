Pierre van Hooijdonk geniet: 'Fenomenaal, supercreatief, zoveel lef en zelfvertrouwen'

Pierre van Hooijdonk hoopt voor PSV dat Noa Lang fit genoeg is om woensdag in actie te komen voor PSV tegen Arsenal. De aanvaller viel uit met fysieke klachten in de gewonnen wedstrijd tegen NEC (4-0).

Lang, de maker van de 2-0 tegen NEC, zei na de wedstrijd al dat hij 'uit voorzorg' werd gewisseld. Trainer Peter Bosz zei dat hij schrok van de blessure en dat ‘misschien erger is voorkomen’ door de aanvaller te wisselen. Het lijkt goed te gaan met Lang: in de uitzending van Studio Voetbal gaf presentator Sjoerd van Ramshorst zondagavond een korte update.

Artikel gaat verder onder video

“Lang viel geblesseerd uit, maar het ziet er op zich goed uit. We hebben even contact gehad met PSV. Ze kunnen nog geen uitsluitsel geven omdat het nog even duurt, ze willen het aanzien, maar het ziet er hoopvol uit”, zo liet de presentator weten.

“Die hebben ze wel nodig, hè?”, haakte Van Hooijdonk in. “Hij was fenomenaal. Het was nooit des PSV’s, maar dit is een gozer met zoveel lef en zoveel zelfvertrouwen. We weten dat hij lak heeft aan jan en alleman. Hij presteert. Hij durft acties te maken. Als er drie achter elkaar mislukken, maakt hem dat niks uit. Dan zoekt hij weer de één-tegen-één. Hij is supercreatief, ik geniet van die jongen.”