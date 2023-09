Wie moet in de komende interlandperiode het doel verdedigen bij het Nederlands elftal? Die vraag was zondagavond onderwerp van gesprek bij Studio Voetbal. Leonne Stentler adviseert bondscoach Ronald Koeman om te kiezen voor Bart Verbruggen, terwijl Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk een keuze voor Mark Flekken ook zouden snappen. Andries Noppert lijkt in hun ogen geen kandidaat als basisklant.

"Ik zou nu voor Verbruggen gaan", zei Stentler, voormalig international van de Oranje Vrouwen. "Hij is 21 jaar en speelt gewoon bij Brighton & Hove Albion. Als je iemand voor de komende jaren eerste keeper kunt maken, dan zou hij dat zijn, als je het mij vraagt. Zeker omdat Bijlow steeds met een blessure afhaakt. Dat zou normaal gesproken mijn eerste keus zijn. Ik zou nu helemaal voor Verbruggen gaan."

Artikel gaat verder onder video

Afellay wees vervolgens naar Flekken, die in tegenstelling tot Verbruggen al interlands heeft gespeeld. Hij verdedigde vier keer het doel van Oranje. "Flekken zit er ook al een lange tijd bij. Hij speelt ook gewoon bij Brentford in de Premier League en hij heeft ook heel goede jaren gehad in Duitsland bij SC Freiburg. Hij zit er langer bij en is een kwalitatief goede keeper. Die kun je ook gewoon voor de leeuwen gooien."

Van Hooijdonk noemde zichzelf een 'groot fan' van Verbruggen. "Maar ik ben het wel eens met Ibrahim. Wij hebben Flekken eigenlijk nooit zo serieus genomen als de keepers die in Nederland hebben gespeeld. Van Flekken hebben we misschien te weinig beelden gezien, waardoor je gaat denken dat de keepers die je hier hebt beter zijn. De tijd van Verbruggen gaat onherroepelijk komen, daar ben ik van overtuigd, maar we hebben Flekken echt onderschat."

Volgens NOS-journalist Jeroen Stekelenburg lijkt er te worden voorgesorteerd op een basisplek voor Verbruggen. "Ik heb het erg idee dat ze het bij Oranje erg zien zitten in Verbruggen. Dat gevoel heb ik al een tijd bij het Nederlands elftal. Nu is het denk ik ook het logische moment om voor hem te gaan kiezen. Bijlow is er niet bij, dus ik heb het idee dat Verbruggen het gaat worden." Oranje speelt komende week EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (donderdag, thuis) en Ierland (zondag, uit).