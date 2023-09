Pijnlijke coëfficiëntenweek: Ajax kan Frankrijk geen dreun uitdelen

Nederland heeft geen goede week achter de rug op coëfficiëntengebied. Van de vier Nederlandse deelnemers aan Europese hoofdtoernooien wist alleen Feyenoord te winnen. Concurrent Frankrijk deed het een stuk beter. Een rechtstreeks duel tussen een Nederlandse en Franse club eindigde onbeslist: Ajax speelde met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille.

Strijd met Frankrijk

Het verhaal is inmiddels bekend: momenteel staat Nederland op de virtuele coëfficiëntenlijst op de vijfde plaats. De voorsprong op Frankrijk bedraagt circa 2,3 punt. Die voorsprong moet Nederland zien vast te houden om de vijfde plek te behouden. Daarmee zou de voltallige top drie van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in mogen en kan de nummer vier zich melden in de voorrondes van het miljardenbal.

Nederland begon dankzij Feyenoord goed aan de week: de Rotterdammers wonnen met 2-0 van Celtic. PSV leed echter een kansloze nederlaag bij Arsenal (4-0) en AZ gaf een ruime voorsprong uit handen bij Zrinjski Mostar (4-3). Ajax speelde met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille. Aangezien een overwinning 2 punten oplevert (en een gelijkspel 1) veroverde Nederland 3 punten, die worden gedeeld door 5 deelnemers: 0,6 erbij.

Voor Frankrijk pakte Paris Saint-Germain punten in de Champions League door te winnen van Borussia Dortmund (2-0), terwijl RC Lens een dag later gelijkspeelde bij Sevilla (1-1). Woensdag was Lille OSC in de Conference League te sterk voor Olimpija Ljubljana (2-0). Donderdag won Stade Rennais met 3-0 van Maccabi Haifa en speelde Toulouse gelijk bij Union Sint-Gillis (1-1). Olympique Marseille speelde dus gelijk tegen Ajax (3-3). Frankrijk pakte deze week 9 punten, die worden gedeeld door 6: dus 1,5 punt bij.

Portugal

Nederland probeert niet alleen Frankrijk, maar ook Portugal onder zich te houden. Als Nederland niet wordt ingehaald door Portugal, blijven de twee directe Champions League-tickets (plus één voorrondeticket) in ieder geval gehandhaafd. Namens Portugal won FC Porto dinsdag in de Champions League van Shakhtar Donetsk (1-3), maar verloren Benfica (0-2 tegen Red Bull Salzburg) en SC Braga (1-2 tegen Napoli) een dag later. Donderdag won Sporting Portugal in de Europa League wel met 1-2 van Sturm Graz. Portugal pakte deze 4 vier punten, die worden gedeeld door 6: 0,67 erbij.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Nederland - 55,700 (+0,6)

6. Frankrijk - 53,831 (+1,5)

7. Portugal – 48,982 (+0,67)

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)