PSV breidt selectie verder uit en voegt tweetal officieel toe aan eerste elftal

PSV is zaterdagmiddag met uitstekend nieuws gekomen over Isaac Babadi en Jason van Duiven. De Eindhovense club meldt door middel van een bericht op X dat het talentvolle tweetal vanaf heden officieel deel uit maakt van het eerste elftal van PSV.

Het bericht van de Eindhovense club zat er al langer aan te komen en zal voor velen niet echt als een verrassend komen. Met name Babadi heeft zich in zeer korte tijd nadrukkelijk laten gelden voor de ploeg van Peter Bosz. De achttienjarige middenvelder maakte veel indruk in de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord en trok die goede vorm door in het Europese duel tegen Sturm Graz, waarin hij zelfs trefzeker was.

Van Duiven heeft nog wat minder kansen gehad in het eerste elftal van PSV, maar wordt desalniettemin gezien als een uitzonderlijk groot talent. De achttienjarige spits laat vooral bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie aardige dingen zien. Van Duiven wacht nog wel op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.