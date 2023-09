PSV dankt Cody Gakpo en Noni Madueke en heeft hoge verwachtingen van het huidige seizoen

Hoewel PSV zich niet wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League én wederom naast de landstitel greep, kan het met een goed gevoel terugkijken op het seizoen 2022/2023. De Eindhovenaren maken vrijdagmiddag bekend dat ze een nettowinst van dertien miljoen euro hebben geboekt. Dat hebben ze vooral te danken aan de uitgaande transfers.

Door het gelijkspel van Ajax op bezoek bij FC Emmen had PSV op de laatste speeldag voor de WK-break de kans om uit te lopen op de Amsterdammers én zich te verzekeren van de titel ‘winterkampioen’. De ploeg van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij liet zich op eigen veld echter verrassen door AZ en zag daardoor Feyenoord de macht grijpen. Werk aan de winkel dus in de tweede seizoenshelft. Zónder Cody Gakpo, want die vertrok naar Liverpool. PSV nam ook nog afscheid van Noni Madueke. De vleugelflitser transfereerde naar Chelsea.

Zonder Gakpo én Madueke slaagde PSV er niet meer in de achterstand ten opzichte van Feyenoord goed te maken. De Rotterdammers kroonden zich voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland. Tóch had PSV het nodige te vieren. “Met het winnen van de TOTO KNVB Beker, de Johan Cruijff Schaal en de tweede plaats in de Eredivisie, werden op het veld de nodige resultaten geboekt”, schrijft de club op de site. “PSV was ondertussen ook naast het veld in beweging. De omzet passeerde voor het eerst de grens van honderd miljoen euro in een jaar dat er geen UEFA Champions League-voetbal werd gespeeld. (...) Daarnaast groeide het eigen vermogen tot meer dan dertig miljoen euro, waarmee een verder herstel werd gerealiseerd.”

Dat de Eindhovenaren over het afgelopen seizoen zwarte cijfers schrijven, hebben ze voor een deel te danken aan de uitgaande transfers. “Met name de verkopen van Gakpo en Madueke aan respectievelijk Liverpool FC en Chelsea FC hadden een positieve impact op de financiële doelstellingen van de club. Tezamen met huur en verhuur van spelers, opleidingsvergoedingen en afschrijvingskosten werd een positief transferresultaat van 33 miljoen geboekt.” Ook op commercieel gebied ‘was het een heel goed jaar voor PSV’. Zo groeide de omzet van PSV Merchandising en Licensing naar een recordbedrag van 7,6 miljoen euro.

De huidige koploper van de Eredivisie verwacht dat er ook over het huidige seizoen een positief resultaat wordt geboekt. “Het nieuwe financiële jaar is ondertussen veelbelovend begonnen. PSV heeft zich gekwalificeerd voor de lucratieve groepsfase van de UEFA Champions League en met de verkoop van Ibrahim Sangaré is er reeds een grote uitgaande transfer gerealiseerd”, leest het.