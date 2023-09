PSV en Peter Bosz kijken tevreden toe: Sergiño Dest en Ricardo Pepi laten zich gelden bij de nationale ploeg

De Verenigde Staten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag overtuigend afgerekend met Oman. Een paar dagen na de 3-0 overwinning op Oezbekistan werd ook de tweede vriendschappelijke wedstrijd van deze interlandperiode winnend afgesloten: 4-0. Ricardo Pepi, die afgelopen zomer de overstap maakte van FC Augsburg naar PSV, maakte de derde Amerikaanse treffer. Sergiño Dest en Malik Tillman, diens ploeggenoten in Eindhoven, verschenen eveneens binnen de lijnen.

Hoewel Pepi niet kon voorkomen dat FC Groningen degradeerde naar de Eredivisie, kon hij na de laatste wedstrijd in het afgelopen seizoen terugkijken op een geslaagd eerste jaar in Nederland. De Amerikaan was twaalf keer trefzeker in de Eredivisie en speelde zich daarmee in de kijker van onder meer Feyenoord en PSV. De Rotterdammers leken in eerste instantie de beste papieren te hebben om Pepi in te lijven, maar de aanvaller koos voor een avontuur in Eindhoven. Daar zal hij geduldig op zijn kans moeten wachten. Concurrent Luuk de Jong lijkt immers in de vorm van zijn leven.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de Amerikaanse nationale ploeg moet Pepi het vooralsnog doen met invalbeurten. Pepi kwam een paar dagen geleden tijdens de vriendschappelijke ontmoeting met Oezbekistan als invaller binnen de lijnen. Met succes, want hij maakte er in de blessuretijd 2-0 van. Ook in de oefeninterland tegen Oman mocht Pepi een helft opdraven. Dat deed de PSV’er wederom succesvol. Hij schoot zijn ploeg na 79 minuten op 3-0. De Amerikanen hadden na dertien minuten al de score geopend via Folarin Balogun. Hij tikte binnen nadat een schot van Dest nog kon worden gekeerd door de Omaanse doelman. Dest had evenals Tillman een basisplaats.

Brenden Aaronson verdubbelde na een uur de score, waarna Pepi er met een knappe schuiver in de verre hoek 3-0 van maakte. De eindstand werd door een eigen doelpunt van Khalid Al-Braiki bepaald op 4-0. De Amerikanen kunnen dus terugkijken op een geslaagde interlandperiode. Ze komen in oktober weer bij elkaar voor de oefenwedstrijden tegen Duitsland en Ghana.