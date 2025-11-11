Van der Vaart: 'Ik denk dat Bosz hoopt dat Til twee wedstrijden niet scoort'

Rafael van der Vaart ziet niet als serieuze optie voor de spitspositie in het Nederlands elftal. Volgens de oud-international hoopt PSV-trainer Peter Bosz dat hij Til - van nature aanvallende middenvelder - op korte termijn weer kan vervangen door de herstelde .

Door blessures bij zowel Pepi als zomeraanwinst Myron Boadu zat Bosz een aantal weken geleden ineens zonder 'volwaardige' spits. Als oplossing koos de trainer ervoor om Til een linie naar voren te halen, wat tot nu toe bijzonder goed heeft uitgepakt. In de laatste vier Eredivisiewedstrijden was Til maar liefst zes keer trefzeker namens de Eindhovenaren. De helft van die goals maakte hij afgelopen zondag tegen zijn oude club AZ, die in Alkmaar op een 1-5 nederlaag werd getrakteerd.

In Rondo worden de prestaties van Til maandagavond geanalyseerd. Van der Vaart verbaast zich erover dat er stemmen opgaan om de PSV'er als spits bij de selectie van het Nederlands elftal te halen. "Dan denk ik: jongens...", zegt de vroegere middenvelder. "Maar waarom dan niet? Hij heeft er al acht inliggen en doet het fantastisch?", werpt presentator Wytse van der Goot tegen. "Jawel, maar je hebt toch genoeg goede spelers?", reageert Van der Vaart. "Memphis Depay, Wout Weghorst, Brian Brobbey begint te scoren, en je hebt Donyell Malen", somt hij op.

Oud-topspits Marco van Basten valt Van der Vaart bij: "Van een '10' kun je best tijdelijk een spits maken, of misschien later nog wel een 'hele' spits. Hij heeft het nu een paar weken gedaan, daar moet hij nog wel aan werken. Maar hij heeft het hartstikke goed gedaan", aldus de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. Van der Vaart denkt dat Til zijn positie in de punt van de aanval moet opgeven zodra hij zijn trainer daar een 'excuus' voor geeft: "Ik denk dat Bosz bijna hoopt dat Til twee keer niet scoort, dan kan hij Pepi er weer in zetten. Dat is natuurlijk zijn eerste spits." Zolang Til blijft scoren kan de trainer dat niet maken, zo weet Van der Vaart: "Ik zou het nu ook zo laten staan, je kunt het nu niet maken om hem op de bank te zetten natuurlijk."