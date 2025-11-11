Live voetbal

Van der Vaart: 'Ik denk dat Bosz hoopt dat Til twee wedstrijden niet scoort'

Rafael van der Vaart in Rondo
Foto: © Ziggo Sport
Frank Hoekman
11 november 2025, 09:27

Rafael van der Vaart ziet Guus Til niet als serieuze optie voor de spitspositie in het Nederlands elftal. Volgens de oud-international hoopt PSV-trainer Peter Bosz dat hij Til - van nature aanvallende middenvelder - op korte termijn weer kan vervangen door de herstelde Ricardo Pepi.

Door blessures bij zowel Pepi als zomeraanwinst Myron Boadu zat Bosz een aantal weken geleden ineens zonder 'volwaardige' spits. Als oplossing koos de trainer ervoor om Til een linie naar voren te halen, wat tot nu toe bijzonder goed heeft uitgepakt. In de laatste vier Eredivisiewedstrijden was Til maar liefst zes keer trefzeker namens de Eindhovenaren. De helft van die goals maakte hij afgelopen zondag tegen zijn oude club AZ, die in Alkmaar op een 1-5 nederlaag werd getrakteerd.

In Rondo worden de prestaties van Til maandagavond geanalyseerd. Van der Vaart verbaast zich erover dat er stemmen opgaan om de PSV'er als spits bij de selectie van het Nederlands elftal te halen. "Dan denk ik: jongens...", zegt de vroegere middenvelder. "Maar waarom dan niet? Hij heeft er al acht inliggen en doet het fantastisch?", werpt presentator Wytse van der Goot tegen. "Jawel, maar je hebt toch genoeg goede spelers?", reageert Van der Vaart. "Memphis Depay, Wout Weghorst, Brian Brobbey begint te scoren, en je hebt Donyell Malen", somt hij op.

Oud-topspits Marco van Basten valt Van der Vaart bij: "Van een '10' kun je best tijdelijk een spits maken, of misschien later nog wel een 'hele' spits. Hij heeft het nu een paar weken gedaan, daar moet hij nog wel aan werken. Maar hij heeft het hartstikke goed gedaan", aldus de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. Van der Vaart denkt dat Til zijn positie in de punt van de aanval moet opgeven zodra hij zijn trainer daar een 'excuus' voor geeft: "Ik denk dat Bosz bijna hoopt dat Til twee keer niet scoort, dan kan hij Pepi er weer in zetten. Dat is natuurlijk zijn eerste spits." Zolang Til blijft scoren kan de trainer dat niet maken, zo weet Van der Vaart: "Ik zou het nu ook zo laten staan, je kunt het nu niet maken om hem op de bank te zetten natuurlijk."

Reacties

descheids
695 Reacties
54 Dagen lid
1.163 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het succes van PSV is groot. Iedereen scoort. Aantal doelpunten verbreken alle records in de eredivisie. Maar ook in de CL gaat de kampioen van Italie over de knie bij de Eindhovenaren. Tsja het is duidelijk. PSV gaat kampioen worden, dat kunnen we nu al vaststellen. Het succes van Ajax en PSV blijft maar doorgaan met de landstitels. 1x in de 20 jaar wint iemand anders. Het begint saai te worden en andere clubs worden moedeloos. Nu Ajax aan het herstellen en die haakt vanzelf weer aan. Dan kunnen PSV en Ajax weer met elkaar strijden. Tot die tijd wordt het PSV all the way. En ondertussen wat gratis miljoenen vangen in de CL.

Arena
1.443 Reacties
92 Dagen lid
3.298 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Til als spits vind ik net als van der Vaart helemaal niet nodig. Je hebt in Oranje meer dan genoeg keuze voorin. Ik zie het gebeuren dat Til straks de schaal omhoog mag houden. Dan is ie maar geen spits in Oranje maar die schaal is een stuk leuker voor hem. Ik denk dat hij dat zelf ook wel zo ziet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
12
8
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

