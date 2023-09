PSV financieel gezond, maar dat 'kost een klein fortuin'

PSV staat er financieel uitstekend voor door de vele verkopen in de laatste jaren. Daardoor kon het een flink aantal spelers aantrekken in deze zomer, maar ook dat heeft logischerwijs impact. Het grote aantal (huur)spelers, los van de dure aankopen van Noa Lang en Ricardo Pepi, zorgt ook voor hoge kosten.

“PSV heeft met vier huurspelers en een aantal nieuwe krachten in het salarisgebouw nog net een nieuwe etage gevonden: de komst van Malik Tillman, Sergino Dest, Armel Bella-Kotchap en eerder al Patrick van Aanholt kost een klein fortuin”, schrijft het Eindhovens Dagblad over de gezonde financiële situatie in het Philips Stadion.

“Daarnaast is schraalhans natuurlijk geen keukenmeester bij het opstellen van de loonstrookjes van Lozano, Schouten, Pepi en Lang”, schrijft het ED. “PSV vaart duidelijk scherper aan de wind, maar het is wel duidelijk dat de komst van Lozano mogelijk was door het binnenhalen van de miljoenengaranties van de Champions League. Het netto-effect daarvan mag zeker op een plus van een kleine 15 miljoen euro worden ingeschat, met een kans op heel wat meer.”

De goede financiële situatie komt mede door de winst over het vorige seizoen van 15 à 20 miljoen euro. De transfersommen van Maxi Romero, Armindo Bruma en Timo Baumgartl werden grotendeels afgeschreven en door de verkoop van een flink aantal sterkhouders kwam er ook veel ruimte vrij in het salarishuis. Door de Champions League-gelden is het operationele tekort operationeel verlies van zo’n tien miljoen euro al gedicht en met de verkoop van Ibrahim Sangaré en Xavi Simons werden ook al goede zaken gedaan wat winstmarges betreft - de hoge kosten ten spijt.