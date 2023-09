Eindhovens Dagblad komt met 'winstwaarschuwing' voor liefhebbers van PSV-transfers

PSV verkocht Ibrahim Sangaré op de slotdag van de transferwindow aan Nottingham Forest, maar presenteerde geen opvolger meer voor het middenveld. Aster Vranckx (20) van VfL Wolfsburg was daarvoor lang de meest gewilde gegadigde, maar de Duitse club wilde hem niet meer laten gaan. De Belg blijft echter een serieus transfertarget, zo schetst het Eindhovens Dagblad.

“PSV heeft de ‘zes’ nu niet zwaar bezet, met Schouten en de gebleven sterkhouder Joey Veerman als opties. De club houdt daarom Aster Vranckx ‘in portefeuille’. De international van VfL Wolfsburg blijft in beeld voor de winterse transferperiode, al kunnen de komende weken met hem of PSV allerlei dingen gebeuren die de blik troebel maken”, staat er te lezen in de beschouwing van de selectie van Peter Bosz.

Een zekerheid dat technisch directeur Earnest Stewart zich opnieuw gaat melden voor de controleur van VfL Wolfsburg is het overigens nog niet. “Misschien staan nieuwe spelers bij PSV op of blijft Vranckx in januari 2024 helemaal niet meer haalbaar. Een ‘winstwaarschuwing’ voor de liefhebbers van transfers is dus op zijn plaats”, schrijft het ED.

Ook Fiorentina had belangstelling voor Vranckx, die uiteindelijk helemaal niet vertrok in de vorige window, tot zijn eigen onvrede. In de eerste drie officiële wedstrijden van Die Wölfe dit seizoen kwam de middenvelder tot 26 speelminuten.