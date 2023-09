PSV liep topdeal mis in slotfase transferwindow: 'Ze wilden hem niet kwijt'

PSV heeft Ibrahim Sangaré op de slotdag verkocht aan Nottingham Forest. Voor de positie van die van controleur was Aster Vranckx wekenlang in beeld om diens vervanger te worden, maar VfL Wolfsburg wilde hem uiteindelijk niet meer laten gaan.

Dat heeft PSV’s technisch manager Earnest Stewart laten weten in De Telegraaf. De hele window hielden de Eindhovenaren de twintigjarige Belg als achtervang voor het geval dat Sangaré zou vertrekken, waarmee men meer dan rekening hield in het Philips Stadion. Toch ging de deal uiteindelijk niet door. “Je hebt ook nog te maken met een andere partij. In dit geval heb ik een aantal gesprekken daar gehad. Maar ze wilden hem niet kwijt”, zei Stewart. Ook Fiorentina had belangstelling voor Vranckx, die uiteindelijk helemaal niet vertrok, tot zijn eigen onvrede. Mogelijk komt er in de winterstop een nieuwe poging vanuit PSV.

Qua uitgaande transfers hield PSV zelf het vertrek van Johan Bakayoko tegen. “Hij was niet te koop. Uiteindelijk komen dan bedragen op tafel, ook van Brentford inderdaad. Het ene bod was wat hoger dan het andere. Johan was ook niet van plan om te gaan”, verduidelijkte Stewart, die ook duidelijkheid gaf over de inkomende transfer van Hirving Lozano.

“Dat was echt een buitenkans. Hij heeft zelf contact opgenomen met Marcel Brands, dat hij graag terug zou komen”, lichtte Stewart toe. “Lozano komt hier naar toe vanwege het gevoel dat hij bij PSV en Eindhoven had in zijn eerste periode, maar daarnaast is dit voor hem ook een tussenstap om weer terug te gaan waar hij vandaan komt.”