PSV Onder-19 geeft de hoofdmacht het goede voorbeeld: schitterende trap maakt het verschil tegen Arsenal

De Onder-19 van PSV heeft de hoofdmacht woensdagmiddag het juiste voorbeeld gegeven. De talenten uit Eindhoven wonnen in hun eerste groepswedstrijd in de UEFA Youth League met 1-2 van de leeftijdsgenoten van Arsenal. bezorgde PSV uit een vrije trap de volle buit. Een smet op de overwinning is het uitvallen van Matteo Dams met een ogenschijnlijk serieuze blessure.

Toen de hoofdmacht van PSV op donderdag 31 augustus tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League werd gekoppeld aan Arsenal, Sevilla en RC Lens, wist de Onder-19 dat het eveneens een aantal mooie affiches zou gaan spelen. De ploeg van trainer Vincent Heilmann trapte, evenals de hoofdmacht woensdagavond, het Europese avontuur af met een uitwedstrijd tegen Arsenal. Heilmann had in zijn basisplaats een plekje ingeruimd voor onder meer Tycho Land. De middenvelder staat te boek als één van de grootste talenten in Eindhoven en zijn manier van voetballen wordt zelfs al vergeleken met Frenkie de Jong.

Artikel gaat verder onder video

In Engeland was er echter geen hoofdrol weggelegd voor Land. Wél voor Van Duiven. De aanvaller, die in 38 wedstrijden voor Jong PSV al zeventien keer trefzeker was maar zijn debuut in de hoofdmacht nog moet maken, bezorgde zijn ploeg 21 minuten voor tijd een 1-2 overwinning. Daarmee was de comeback van PSV compleet. De Eindhovenaren kwamen in minuut 31 op achterstand: Ethan Nwaneri zorgde voor de voorsprong voor Arsenal. De Noord-Londenaren konden echter niet heel lang genieten van hun voorsprong. Tien minuten later hingen de bordjes door een treffer van Emir Bars weer in evenwicht.

Het treffen tussen de talenten van Arsenal en PSV ging ook in de tweede helft lang gelijk op, tot de 69e minuut. De bezoekers kregen een vrije trap net buiten de zestien. Van Duiven ging achter de bal staan en trapte ‘m op prachtige wijze achter doelman Alexei Rojas. Arsenal had vervolgens nog wel even de tijd om een nederlaag te voorkomen, maar PSV hield stand. De ploeg van Heilmann begint het avontuur in de UEFA Youth League zodoende met een overwinning en geeft daarmee het goede voorbeeld aan de hoofdmacht. Het treffen tussen Arsenal en PSV in de Champions League begint om 21.00 uur.