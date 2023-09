PSV stunt met komst tweevoudig Duits international Bella-Kotchap

PSV heeft de gewenste centrale verdediger binnen. De Eindhovenaren bevestigen laat op de vrijdagavond dat Armel Bella-Kotchap voor een jaar wordt gehuurd van het Engelse Southampton. De tweevoudig Duits international werd eerder nog in verband gebracht met een overstap naar Bayern München.

Bella-Kotchap kwam afgelopen jaargang nog tot 24 wedstrijden in de Premier League namens Southampton. Daarin was hij goed voor twee assists, maar kon hij niet voorkomen dat The Saints degradeerden naar het Championship. Daarin kwam de verdediger dit seizoen nog niet in actie.

Artikel gaat verder onder video

In september vorig jaar maakte Bella-Kotchap zijn debuut in de nationale ploeg van Duitsland in het Nations League-duel met Engeland (3-3). Een kleine twee maanden later volgde zijn tweede interland tegen Oman (0-1). Het leverde hem een plaats op in de definitieve WK-selectie van bondscoach Hansi Flick, maar in Qatar zou de jonge verdediger geen speelminuten maken voor Die Mannschaft, die al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Technisch directeur Earnest Stewart is blij dat hij Bella-Kotchap op de valreep nog naar Eindhoven heeft weten te halen. "We maakten er geen geheim van dat we op zoek waren naar een extra optie voor de achterhoede", zegt de Amerikaan op de clubsite. "Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een speler met Premier League- én Bundesliga-ervaring", verwijst hij ook naar de club waar de speler debuteerde: VfL Bochum. "Hij kan de positie precies invullen zoals we dat graag zien. Hij is snel, fysiek sterk en ook nog eens goed aan de bal", somt Stewart de kwaliteiten van de jonge Duitser op. "Ik kijk er naar uit om hem in het elftal van Peter Bosz in actie te zien", besluit de td.

PSV versterkte zich deze zomer al met onder meer Noa Lang, Ricardo Pepi, en Jerdy Schouten. Op Deadline Day bevestigde de club ook de terugkeer van Hirving Lozano, die na vier jaar werd teruggekocht van Italiaans kampioen Napoli. De zoektocht naar een extra centrale verdediger duurde echter voort; namen als Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur), Zeno Debast (Anderlecht) en Jarrad Branthwaite (Everton) passeerden de laatste tijd de revue. Met Bella-Kotchap heeft trainer Peter Bosz dus alsnog zijn extra verdediger te pakken.

Volg de laatste transfers op Deadline Day in ons liveblog!