PSV was zo goed als rond en wilde op Deadline Day eigenlijk nóg een nieuwe speler verwelkomen

Het scheelde niet veel, of PSV had nóg een extra speler vastgelegd op Deadline Day. De Eindhovenaren waren nagenoeg rond met Burnley over een deal met CJ Egan-Riley. De Engelse club was echter te laat met het papierwerk, waardoor er een streep ging door de transfer. Met die informatie kwam Marco Timmer van Voetbal International zaterdag naar buiten.

De bedoeling was dat Egan-Riley PSV op huurbasis zou komen versterken. De talentvolle verdediger, die eerder dit jaar in januari al op de radar van de Eindhovenaren verscheen, kon daardoor gaan fungeren als extra optie in de achterhoede. Omdat Burnley het papierwerk dus niet in orde kreeg, ging er een streep door de huurovereenkomst.

Daardoor schakelden Earnest Stewart en PSV door naar Southampton-verdediger Armel Bella-Kotchap. De Eindhovenaren slaagden er ditmaal wel in om de transfer af te ronden. Pas in de avonduren van de slotdag van de transfermarkt werd de deal officieel beklonken en mocht de Duitser zich speler van PSV noemen. Bella-Kotchap werd deze zomer ook meermaals genoemd als mogelijke versterking van Bayern München.

Bella-Kotchap kwam afgelopen jaar uit voor het naar de Championship gedegradeerde Southampton. De verdediger speelde 24 wedstrijden in de Premier League en gaf daarin twee keer een assist. Bella-Kotchap is bij PSV de laatste zomeraanwinst geworden van de transferperiode. In totaal haalden de Eindhovenaren zeven speler naar het Philips Stadion.