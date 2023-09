PSV weet waar het aan toe is: veelbesproken terugkeer gaat niet door

Jarrad Branthwaite keert niet terug bij PSV. Hoewel hij niet verzekerd is van veel speeltijd bij Everton, blijft hij toch zijn club trouw. Dat meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Branthwaite kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor de Eindhovenaren. De Brit had het vorig seizoen uitstekend naar zijn zin bij PSV en weet zich bij Everton verzekerd van minder speeltijd, al deed hij vorige week zaterdag wel negentig minuten mee tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 nederlaag).

De centrumverdediger was recent aanwezig was bij het duel tussen Rangers en PSV in Schotland, maar dat is geen voorbode gebleken van een transfer. De vraag is of PSV nog een centrumverdediger gaat strikken; César Montes van Espanyol staat in ieder geval hoog op de lijst.

Til en Drommel

Journalist Marco Timmer van Voetbal International weet ondertussen te melden dat Joël Drommel en Guus Til bij PSV blijven. "Daar gebeurt volgens bronnen in deze sloturen niets meer mee", schrijft de clubwatcher.