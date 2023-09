Rafael van der Vaart doet binnen een paar tellen meerdere voor Ajax zeer pijnlijke uitspraken

Rafael van der Vaart durft niet te zeggen of Ajax woensdagavond gaat winnen van FC Volendam. De Amsterdammers hebben momenteel slechts vier punten meer dan de club uit het vissersdorp.

Ajax begon het seizoen nog met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het helemaal mis. De Amsterdammers kwamen op bezoek bij Excelsior en Fortuna Sittard niet verder dan een gelijkspel en verloren vorige week kansloos van FC Twente. De ploeg van trainer Maurice Steijn was zondagmiddag wederom op weg naar een kansloze en dikke nederlaag. Feyenoord nam binnen de kortste keren een 0-2 voorsprong in De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA en liep voor rust nog uit naar 0-3, maar de wedstrijd werd in de tweede helft definitief gestaakt.

Artikel gaat verder onder video

Ajax krijgt woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam een nieuwe kans om zich te revancheren voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen wedstrijden, maar Van der Vaart heeft er een hard hoofd in. “Als jij aan mij vraagt of Ajax woensdag wint van FC Volendam… Daar zou ik mijn geld niet op zetten. Zó erg is het”, zei Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal. De oud-speler van de Amsterdammers heeft weinig verwachtingen voor het restant van het seizoen. “Het wordt een dramatisch seizoen. Dat ligt puur aan de kwaliteit die er niet is. Berghuis speelde vandaag niet goed, maar daaraan zie je: die kan voetballen. Brobbey, daar zal iedereen wel wat vinden, maar daar heb je echt wel wat aan. Bergwijn als hij fit is. Maar bij tachtig procent van de selectie zie ik het niet.”

De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie bezet op dit moment de veertiende (!) plaats. De voorsprong op FC Volendam is slechts vier punten. FC Volendam pakte zaterdag tegen Heracles Almelo het eerste punt van dit seizoen.