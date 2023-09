Robin van Persie en Maurice Steijn stonden op dezelfde shortlist van Feyenoord

Toen Feyenoord rekening moest houden met een vertrek van Arne Slot, stonden Robin van Persie en huidig Ajax-trainer Maurice Steijn op de shortlist van kandidaten om hem te vervangen. Dat meldde Rutger Vinke van Feyenoord Transfermarkt vrijdag in een zogeheten Transferspace op X.

Vinke kreeg de vraag wat het plan van Feyenoord is met Van Persie. Hij is werkzaam als spitsentrainer bij Feyenoord 1 en heeft samen met Brian Pinas de leiding over zowel de Onder 18 als de Onder 19. Is het plan om Van Persie klaar te stomen om trainer te worden bij Feyenoord 1?

"Jawel. Dat zou me niet verbazen", antwoordde Vinke. "Toen Slot dreigde weg te gaan, afgelopen zomer, stond hij samen met Maurice Steijn, die nu bij een andere club terecht is gekomen, op de shortlist van Feyenoord." Steijn was toen werkzaam bij Sparta Rotterdam, maar vertrok uiteindelijk naar Ajax.