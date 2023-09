Robin van Persie vertelt zijn eerlijke verhaal: 'Het klinkt een beetje dramatisch, maar...'

Robin van Persie is nadat hij stopte als voetballer in een soort van zwart gat gevallen. In een uitgebreid interview met Feyenoord TV vertelt de veertigjarige trainer dat een stukje van hem stierf toen hij vier jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Van Persie zette in de zomer van 2019 een punt achter zijn glansrijke spelerscarrière. "De eerste fase was het toch wel een beetje zoeken. Wat wil ik nou? Het klinkt een beetje dramatisch, maar als je stopt als speler, sterft er een stukje in je. Ik heb mijn hele leven gevoetbald. Het was mijn passie. Ik heb mijn droom ervaren. Als dat dan stopt - en het was wel een bewuste keuze dat ik zou stoppen - dan is het in de eerste periode wel even zoeken en wennen."

Als speler was Van Persie gewend aan structuur en duidelijke regels. "Dat viel in één keer weg. Dat is aan de ene kant hartstikke leuk, want je krijgt veel vrijheid en je kunt andere leuke dingen doen. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben allerlei andere sporten gaan doen en heb leuke reisjes gemaakt. Op een gegeven moment, na een jaar of twee, begon het toch wel weer te kriebelen. Ik dacht: dit is hartstikke leuk, maar ieder mens is wel op zoek naar betekenis en wil ergens het verschil maken", aldus de oud-aanvaller.

Van Persie keerde al snel terug bij Feyenoord en is nog altijd werkzaam bij de Rotterdamse club. Op dit moment heeft hij Feyenoord Onder-18 onder zijn hoede. "Ik had wel de behoefte om de ervaring die ik door de jaren heen heb opgedaan te delen. Zo ben ik langzaamaan in het trainersvak gerold."